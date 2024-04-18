Расписание движения поезда Великие Луки – Себеж изменится с 19 мая

11:38, 18 апреля 2024, ПАИ

Расписание движения пригородного поезда Великие Луки – Себеж изменится с 19 мая, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд № 6509 курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Великих Лук он будет отправляться в 16:50, далее до Гущино поезд следует действующим расписанием. Из Гущино отправление будет осуществляться в 17:17-17:25, от остановочного пункта на 500 километре в 17:30-17:31, из Новосокольников – в 17:38-17:50. Далее поезд следует по расписанию.