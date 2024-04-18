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Общество

Для чего проводятся контрольные выезды в округа, рассказал депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков

На заседании комитета по благоустройству и ЖКХ Псковской городской Думы депутаты подробно рассмотрели вопрос о выезде в округ №12 (микрорайон Овсище). Сам выезд состоялся на прошедшей неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

В выезде принимали участие глава города и представители администрации Пскова.

«Таков порядок, — прокомментировал депутат по округу №12 Григорий Стороненков. — Еще раз вопросы и итоги выезда озвучиваем на комитете и выносим в администрацию как решение».

«Наша главная проблема сегодня — поиск помещения для библиотеки, — рассказал Григорий Стороненков. — В сентябре заканчивается аренда в школе №3. В округе есть единственное муниципальное помещение на улице Алехина, 5, но оно всего 108 кв. м. В школьном помещении — 250 кв. м. И если учесть, что сейчас возводятся модельные библиотеки, являющиеся образовательными интеллектуальными центрами, то нужен совершенно другой объект. Поэтому варианты нужно искать вместе с застройщиками. Вопрос прорабатывается, есть понимание, что нужно делать».

Остальные пять вопросов были связаны с движением к школе №3. Где-то нужно сделать ямочный ремонт, обустроить тротуар, выполнить водоотведение. Кроме того, необходимо реконструировать спортплощадку на территории школы: заменить покрытие, старые фонари, баскетбольные секции и ограждение.

Напомним, что контрольный депутатский выезд в округ вместе с администрацией проходит один раз в год. На месте осматривают объекты и находят пути решения проблем.

«В социальных сетях мы подводим итоги выезда, озвучиваем новые вопросы и стараемся решить поставленные задачи вместе с администрацией», — подытожил Григорий Стороненков.

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