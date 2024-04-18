Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 19 апреля

11:40, 18 апреля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 19 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-востоку умеренные. Днём ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.