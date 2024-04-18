Детский фонд приглашает псковичей помочь организовать праздник ко Дню защиты детей

12:25, 18 апреля 2024, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает традиционную благотворительную акцию «День защиты детей». В рамках акции планируется организовать большой праздник для сотен детей Псковской области и реализовать несколько благотворительных проектов. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

На праздник пригласят 200-250 детей из малообеспеченных семей и интернатных учреждений области, ребят с инвалидностью и ОВЗ. Детей ждёт театрализованное представление, дискотека и подарки. Для ребят из интернатов программа продолжится праздничным обедом и дополнительными развлечениями.

В пользу тех ребят, которые не смогут посетить праздник, фонд планирует реализовать благотворительные проекты. Например, для воспитанников Бобровского дома-интерната, в котором проживают ребята с инвалидностью, необходимо приобрести расходные материалы для творчества. Дети очень любят пробовать себя в разных видах творчества. Это положительно влияет на их психоэмоциональное состояние, художественно-эстетическое развитие, отметили в фонде.

Сотрудники фонда призывают неравнодушных людей, представителей бизнеса, трудовые коллективы присоединяться к благотворительной акции «День защиты детей». Помочь организовать детский праздник или реализовать благотворительные проекты можно следующим способами:

- сделать пожертвование на сайте организации;

- перечислить денежные средства на расчетный счёт Детского фонда с пометкой «Благотворительное пожертвование ко Дню защиты детей». Реквизиты сообщат по телефону 8 911 697 68 45.

- перевести пожертвование через приложение «СберБанк» или в банкомате, введя ИНН организации;

- принести сладости (шоколадки, сок 0,2 л, печенье в пачках), книжки, раскраски, игрушки в офис Детского фонда. Из них волонтёры фонда сформируют сладкие подарки для гостей праздника. Передавать подарки для детей лучше до 20 мая, чтобы волонтёры точно успели их сформировать к празднику.

- организовать акцию по сбору подарков для детей у себя на работе, среди друзей и родственников;

- помочь в организации и проведении праздника, став волонтёром. Для этого нужно связаться с сотрудниками фонда в соцсетях или по телефону: https://vk.com/pskov_childfond; 73 58 80; 8 911 697 68 45.