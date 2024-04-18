В каждом районе Псковской области появится ответственный за программу укрепления общественного здоровья

12:31, 18 апреля 2024, ПАИ

Первое расширенное заседание координационного совета по реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, выявление факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний у населения Псковской области состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Демографическая ситуация на Северо-Западе — одна из самых сложных в стране. Об этом говорил даже президент в своем послании Федеральному Собранию. Ситуация в Псковской области особенно непростая. Несмотря на низкий уровень общей смертности у нас за последние 10 лет, к сожалению, продолжает снижаться рождаемость и сохраняется заметный миграционный отток трудоспособного населения», — сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что подход к решению этой проблемы требует системных и продуманных мер. «Это стратегическая задача, которая сейчас стоит перед правительством Псковской области. Реализация мер, которые будут определены координационным советом, обязательны к исполнению для всех», — подчеркнул губернатор.

Исполнение показателей программы войдет в перечень критериев оценки эффективности глав муниципальных образований. Муниципалитеты, которые будут наиболее эффективно решать поставленные задачи, получат дополнительное финансовую поддержку из областного бюджета в качестве поощрения.

Михаил Ведерников заметил, что инструменты для решения поставленных задач есть. В этом году истекает срок действия региональной программы «Укрепление общественного здоровья», принятой в 2020 году. Губернатор заверил, что программа будет продлена, однако особое внимание нужно уделить ее корректировке и обновлению. Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина представила возможные наработки, которые могут дополнить региональную программу, сделав акцент на применении дифференцированного подхода для каждого муниципалитета. Кроме того, участники совещания рассмотрели наработки по реализации в регионе пилотных проектов «Здоровый вуз», «Здоровый город», «Здоровый муниципалитет». С инициативой по их разработке выступила команда Псковского государственного университета в ходе осенней стратегической сессии «Псковская область — территория здоровья».

Речь зашла и о рекомендациях по содержанию и организации исполнения муниципальных программ укрепления общественного здоровья. Руководитель Федерального центра здоровья и отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах Екатерина Иванова рассказала о значимости комплексной оценки программ на уровне муниципалитетов. Центр создал инструмент, который позволяет оценить здоровую среду и инфраструктуру муниципалитета. Также на совещании обсудили принятый федеральный законопроект, позволяющий регионам регулировать продажу алкоголя в заведениях общепита, находящихся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

По итогам заседания Михаил Ведерников поручил назначить ответственное лицо за реализацию региональной программы в каждом муниципалитете, а также создать межведомственную рабочую группу. «Самое главное — региональная программа в нынешних условиях не может и не должна быть формальной. Каждый пункт и направление деятельности должны четко предлагать решение, которое в совокупности с другими достижениями будет давать итоговый результат по здоровью, продолжительности жизни и минимизации различных заболеваний наших граждан», — подчеркнул губернатор Псковской области.