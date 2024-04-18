Псковский музей запустил новую программу «Мода от народа»
Псковский музей-заповедник запустил новую программу «Мода от народа» о костюмах двух народов-соседей – сето и русских. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Гости программы изучат старинные женские костюмы народов, узнают о предпочитаемых нашими предками материалах и техниках изготовления, декоре и способе ношения костюма. А также они смогут увидеть ценные вещи: сетовский «сукман» – женский суконный сарафан, русский льняной «набойник», рубахи и пояса, а также уникальный головной убор русских замужних женщин – «золотая головка».
В рамках мероприятия запланирован мастер-класс по росписи брелока в стиле традиционного костюма сето и русских Псковской губернии.
Всех желающих ждут 20 апреля в 11:30 в Поганкиных палатах (Некрасова, 7).
Записаться и узнать о стоимости билета можно по телефону +78112663311.
«Русские узоры» представят Псковскую область на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске
Презентационная сессия проектов библиотеки иностранной литературы «Стоек и бесстрашен Ленинград» состоялась в Пскове
Вера Емельянова – о выставке «Пушкин и театр»: Эта выставка – начало тропы к празднованию 225-летия поэта