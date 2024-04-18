Псковский музей запустил новую программу «Мода от народа»

12:44, 18 апреля 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник запустил новую программу «Мода от народа» о костюмах двух народов-соседей – сето и русских. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Гости программы изучат старинные женские костюмы народов, узнают о предпочитаемых нашими предками материалах и техниках изготовления, декоре и способе ношения костюма. А также они смогут увидеть ценные вещи: сетовский «сукман» – женский суконный сарафан, русский льняной «набойник», рубахи и пояса, а также уникальный головной убор русских замужних женщин – «золотая головка».

В рамках мероприятия запланирован мастер-класс по росписи брелока в стиле традиционного костюма сето и русских Псковской губернии.

Всех желающих ждут 20 апреля в 11:30 в Поганкиных палатах (Некрасова, 7).

Записаться и узнать о стоимости билета можно по телефону +78112663311.