Два стола для настольного тенниса передал Центру внешкольной работы Куньинского района Юрий Сорокин

13:08, 18 апреля 2024, ПАИ

Два стола для настольного тенниса передал Центру внешкольной работы Куньинского района вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Сорокин отметил, что в центре, на базе которого функционируют два объединения настольного тенниса, активно ведутся занятия, ежегодно проходят три районных соревнования, а также организуются зональные соревнования и областная спартакиада среди учеников Псковской области.

«Уверен, что с получением новых столов для игры ребята смогут повысить уровень подготовки и обязательно добьются успеха в освоении этого вида спорта», – добавил вице-спикер.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».