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Спорт

Два стола для настольного тенниса передал Центру внешкольной работы Куньинского района Юрий Сорокин

Два стола для настольного тенниса передал Центру внешкольной работы Куньинского района вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Два стола для настольного тенниса передал Центру внешкольной работы Куньинского района Юрий Сорокин. Фото с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Юрий Сорокин отметил, что в центре, на базе которого функционируют два объединения настольного тенниса, активно ведутся занятия, ежегодно проходят три районных соревнования, а также организуются зональные соревнования и областная спартакиада среди учеников Псковской области.

«Уверен, что с получением новых столов для игры ребята смогут повысить уровень подготовки и обязательно добьются успеха в освоении этого вида спорта», – добавил вице-спикер.

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