Пскович взял серебро всероссийских соревнований по самбо
Пскович Владимир Петров стал серебряным призёром X Всероссийских соревнований по самбо памяти заслуженного тренера России Геннадия Шахова. Состязания прошли в Рыбинске с 16 по 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
Турнир проходил среди юношей от 12 до 14 лет. Владимиру Петрову удалось стать призёром в весовой категории до 71 килограмма.
Спортсмен тренируется под руководством Анатолия Сазанского.
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