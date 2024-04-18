Пскович взял серебро всероссийских соревнований по самбо

13:49, 18 апреля 2024, ПАИ

Пскович Владимир Петров стал серебряным призёром X Всероссийских соревнований по самбо памяти заслуженного тренера России Геннадия Шахова. Состязания прошли в Рыбинске с 16 по 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Турнир проходил среди юношей от 12 до 14 лет. Владимиру Петрову удалось стать призёром в весовой категории до 71 килограмма.

Спортсмен тренируется под руководством Анатолия Сазанского.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».