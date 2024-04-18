Более 40 памятников архитектуры Псковской области вошли в каталог «Готика в России»

14:12, 18 апреля 2024, ПАИ

Авторы архитектурного проекта «Готика в России» опубликовали уникальный электронный каталог из двух тысяч объектов, имеющих готические черты. Среди них есть и достопримечательности Псковской области. Об этом ПАИ сообщил автор проекта «Готика в России» Артём Нойер.

Каталог и рейтинги самых любопытных мест опубликованы на сайте russgothic.ru. В подборку топ-20 образцов плотницкой готики со всей страны входит заброшенное здание бывшей лютеранской кирхи в Опочке. Подобных памятников сохранились единицы.

В рейтинге топ-20 склепов и надгробий – изящная чугунная усыпальница М. А. Назимовой в Устье Псковского района.

Всего в каталог включен 41 памятник архитектуры Псковской области. Среди них церковь на лютеранском кладбище Пскова, родовая усадьба Полибино легендарного математика Софьи Ковалевской (Великолукский район), усадьба Красная Горка (Дедовичский район), постройки усадьбы Волышово (Порховский район), дом Куколькина в Опочке, целый ряд конных почтовых станций – в Опочке, Невеле и другие.

Также список включает утраченные памятники, такие как православный храм в Посадниково – реплика знаменитой Чесменской церкви в Санкт-Петербурге.

Все места можно найти на интерактивной карте, по поиску на сайте и в каталоге, где есть фильтр по параметрам – постройки можно сортировать по типу архитектуры (например, храмы, усадьбы, водонапорные башни и т. д.), стилевым направлениям, периоду строительства.

«Каталог – это результат многолетнего исследования. Оно охватывает совершенно уникальные постройки разных эпох – средневековую готику, различные направления неоготики и примеры современной ретроспективной архитектуры. Часть из них вам хорошо знакомы, но мы часто не задумываемся, что они имеют готические черты. Это первая попытка наглядно проследить, какой след готика оставила в русской архитектуре», – рассказал Артём Нойер.