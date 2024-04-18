Псков претендует на звание «Культурная столица России»

14:19, 18 апреля 2024, ПАИ

Стартовало голосование за культурную столицу России – 2026, сделать выбор можно через «Госуслуги». На данный момент Псков находится на третьем месте.

На портале «Госуслуги» появился информационный баннер с голосованием. Также найти голосование можно через поиск. Для того чтобы проголосовать, необходимо предварительно авторизоваться на портале.

Помимо Пскова, проголосовать можно за Владивосток, Владикавказ, Владимир, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тулу, Читу, Южно-Сахалинск и другие города. Количество кандидатов может увеличиться до 1 июня. Для этого необходимо подать заявку на участие.

Голосование за культурную столицу России 2026 года продлится до 1 декабря. Отметим, что культурной столицей 2024 года стал Нижний Новгород, а в 2025 году звание перейдёт Грозному.