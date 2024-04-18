Юношеский турнир по баскетболу пройдёт в Пскове

15:54, 18 апреля 2024, ПАИ

Юношеский турнир по баскетболу среди спортсменов 2012-2013 годов рождения пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 29 и 30 апреля. Об этом ПАИ сообщили в «Федерации баскетбола Псковской области».

В соревнованиях примут участие пять команд: два состава великолукской спортшколы «Экспресс», два состава псковской спортшколы «Ника» и команда «Ленинградские драконы» из Ленинградской области.

Турнир стартует 29 апреля в 10:00 очной встречей двух составов спортшколы «Экспресс».

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