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Культура

Георгий Василевич на Балтийском культурном форуме прочёл лекцию о Курбатове

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич сегодня, 18 апреля, прочёл лекцию «Валентин Курбатов. Писатель. Псковский гражданин. К 85-летию» в рамках VI Балтийского культурного форума в городе Светлогорске (Калининградская область), который в эти дни, 17—19 апреля, работает в местном «Янтарь-холле». Об этом ПАИ собщили в пресс-службе музея.

В ходе встречи Георгий Василевич рассказал о том впечатлении, которое неизменно оставалось у всякого думающего и чувствующего человека после личных встреч с Курбатовым, вспомнил об их беседах о литературе, православии. Слушателям лекции показали фрагменты музейных видеозаписей и фильмов о Курбатове, в том числе — видеофильм «Александр Сергеевич Пушкин. Моцарт и Сальери». В этом небольшом, 22-минутном ролике выдающийся писатель выступает в не самом привычном для себя амплуа. Он не просто читает пушкинский текст, но, по сути, играет своего рода моноспектакль, воплощаясь попеременно в «двух сыновей гармонии»: то в светлого Вольфганга Амадея, а то в «чёрного» Антонио. В ролик вошли и кадры из римского путешествия писателя. Видеоряд сопровожден музыкой Моцарта и Сальери.

Валентин Курбатов на фотографии Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

«Уход из жизни Валентина Яковлевича стал огромной потерей для людей, которые были с ним дружны и, собственно, для музея-заповедника «Михайловское», — признаёт Георгий Николаевич. В Пушкинском заповеднике уже подготовили и презентовали псковичам новую выставку о Валентине Курбатове — «Итальянский дневник». Другая, также созданная в «Михайловском» выставка памяти Валентина Курбатова «Отразиться в слове…» (фотографии Юрия Белинского из фондов Пушкинского заповедника) в феврале и марте нынешнего года гостила в Белоруссии.

Георгий Василевич ведёт лекцию в светлогорском «Янтарь-холле». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что участие руководителя учреждения Георгия Василевича в работе VI Балтийского культурного форума не свелось только к лекции о Валентине Курбатове. Накануне, 17 апреля, директор Пушкинского заповедника выступил на организованном в рамках этого представительного съезда культурной общественности заседании Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, Ассоциации литературных музеев совместно с Союзом музеев России и членами комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». Его доклад был озаглавлен «Три юбилея. Юбилейный календарь Пушкинского заповедника». Георгий Василевич напомнил, что в этом году в «Михайловском» отмечают не только 225-летие Александра Сергеевича, но и 200-летие приезда поэта в псковское родовое имение, в ссылку, из которой он вернулся другим человеком, великим художником и мастером, и, наконец, год 125-летия со дня основания Пушкинского заповедника. И рассказал коллегам-музейщикам и членам комиссии Госсовета о том, что из намеченного на сегодняшний день уже удалось выполнить, а что ещё только предстоит. В частности, он говорил об отдельных мероприятиях из программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры, о музыкальном, балетном, театральном и анимационном фестивалях, которые «Михайловское» примет в этом году, о новых выставочных проектах на стационаре и по всей России, многом другом.

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