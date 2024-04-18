В Псковской области обсудили темпы догазификации в посёлке Локня

15:45, 18 апреля 2024, ПАИ

В поселке Локня состоялась рабочая встреча генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова с главой Локнянского округа Псковской области Иваном Белугиным, сообщили ПАИ в пресс-службе компании. В мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора компании по строительству и инвестициям Сергей Пушкин и представители подрядной организации.

На встрече обсудили ход догазификации в поселке, проектные решения по строительству сетей на улицах Шарикова и Комсомольской, а также утвердили план дальнейшей совместной работы.

С начала апреля специалистами «Газпром газораспределение Псков» в населенном пункте уже введены в эксплуатацию распределительные сети протяженностью около 3,5 км, которые обеспечат газификацию домовладений на улицах Первомайской, Евстифеенкова, Матросова, Советской, в переулках Почтовом и Первомайском, а также частично на улицах Кушнаренко и Шарикова.

«В общей сложности от жителей поселка принято около 450 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры, 75% из которых исполнены. При этом техническая возможность подключения создана уже для почти 820 домов. Активно строятся газопроводы-вводы к домовладениям и – в рамках комплексной услуги – газовые сети «за забором»: сейчас в Локне работает 10 бригад, обеспеченных специальной техникой, а на следующей неделе добавится еще 5. Это позволит обеспечить газом максимальное количество жителей населенного пункта сетевым топливом в самые короткие сроки», – отметил Антон Дымов.