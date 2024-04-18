Более миллиона рублей похитил курьер-мошенник у пенсионеров в Псковской области

16:11, 18 апреля 2024, ПАИ

Более 1,250 млн рублей похитил курьер-мошенник у пенсионеров в Псковской области, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что в составе организованной преступной группы пскович выполнял роль курьера. Его сообщники звонили на стационарные телефоны пенсионеров и убеждали людей в том, что их родственники совершили ДТП с тяжкими последствиями, а для решения этой проблемы предлагали заплатить. Мошенник-курьер приезжал к обманутым гражданам в Бежаницкий, Порховский, Палкинский, Красногородский и Опочецкий районы Псковской области и забирал у них деньги. Преступная группа похитила более 1,250 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.