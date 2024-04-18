Псковские газовики усовершенствовали знания в техобслуживании котлов

16:23, 18 апреля 2024, ПАИ

Слесари по обслуживанию внутридомового газового оборудования районных ремонтно-эксплуатационных служб и управлений «Газпром газораспределение Псков» в течение трёх дней проходили обучение по усовершенствованию навыков техобслуживания, установки, настройки и эксплуатации моделей газоиспользующего оборудования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Семинары состоялись в Пскове, Порхове и Великих Луках. По итогам обучения 48 специалистов получили именные сертификаты, техническое руководство специалиста и персональный доступ на информационный портал компании-производителя.

«Мы стараемся регулярно обновлять и актуализировать навыки и знания по обслуживанию газового оборудования. Это позволяет повышать качество оказываемых нами услуг населению по всем видам обращений», – отметила заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.