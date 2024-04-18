Туристический потенциал Псковской области представлен на международной выставке-форуме в Минске

16:54, 18 апреля 2024, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в Международной весенней выставке-ярмарке туристических услуг «Отдых-2024», которая открылась сегодня в Минске, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

В мероприятии принимают участие представители 27 российских регионов, а также около 130 городов и районов Белоруссии. В делегацию Псковской области вошли специалисты комитета по туризму Псковской области, Туристского информационного центра Псковской области, туроператоров, профсоюза и оздоровительных учреждений.

На региональном стенде, организованном комитетом по туризму Псковской области, гости выставки узнают о достопримечательностях Псковской области, маршрутах и туристической инфраструктуре. Также посетители стенда могут принять участие в викторине и выиграть сертификаты, памятные сувениры и другие подарки.

«Мы традиционно участвуем в этой выставке, так как видим в сотрудничестве с Республикой Беларусь по сфере туризма большие перспективы, и уверена – это взаимно. Туристический поток между соседствующими и братскими территориями интенсивно растет, ведь нам действительно есть что показать друг другу, поэтому коллеги с радостью презентуют наши возможности в эти дни в Минске», – подчеркнула председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Отметим, 26-я Международная выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых» – самая крупная туристическая выставка Беларуси в категории «Туризм и отдых». Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке. Выставка продлится до 20 апреля.