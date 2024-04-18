В Пскове открылась выставка о путешествии Николая Рериха по древнерусским городам

17:14, 18 апреля 2024, ПАИ

Открытие выставки «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» проходит в выставочном пространстве Псковского музея-заповедника. Выставка посвящена 120-летию путешествия Николая Рериха по древнерусским городам, передаёт корреспондент ПАИ.

Летом 1903 года Николай Рерих, занимая должность секретаря Императорского общества поощрения художеств, вместе с женой Еленой Рерих начал двухлетнюю экспедицию по Руси. Рерихи посетили более 40 городов, связанных с русской историей: Ярославль, Кострому, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Ростов Великий, Смоленск, Изборск, Псков и другие. Отправным пунктом маршрута стал Санкт-Петербург, родной город художника.

«Путешествие четы Рерихов перевернуло представление всей мировой общественности о сохранении памятников культурного наследия. И Псков был в числе тех сорока городов, которые посетил Николай Рерих со своей женой как сокровищницу русской культуры. Во время своего пребывания в Пскове они увидели ту красоту, ту небывалую силу, которая исходит от древнерусских памятников. И какой же ужас и отчаяние охватывает от того осознания, насколько они беззащитны и беспомощны перед временем. После его путешествия самым важным являются его слова о том, что сохранение памятников культурного наследия является всенародной обязанностью», – сказала заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королёва.

На выставке представлены репродукции картин Николая Рериха и фотографии его жены, которые супружеская пара сделала во время поездки по древнерусским городам. Оригиналы работ хранятся в лучших музеях России и мира.

«Сейчас наступил ренессанс русской культуры. Мы начинаем осознавать нашу культуру, наши духовные традиции, и нам нужно понимать наши незыблемые основы, сохранять их и приумножать. И такие люди, как Николай Рерих, они способствуют воспитанию молодёжи, они дают правильное понимание наших истоков и нашего духовного пути. Поэтому эта выставка носит культурно-российский характер и связана с воспитательной задачей», – рассказал о выставке её куратор, заместитель председателя Общества друзей дома Рерихов в Острове Дмитрий Ревягин.

Также он предложил увековечить память о Николае Рерихе и установить памятные доски в местах Псковской области, где побывал великий художник. «Рерих увековечил Псковщину. Пришла пора нам увековечить Рериха», – сказал Дмитрий Ревягин.