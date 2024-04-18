Первые участники проекта «Время Героев» прошли тестирование

18:13, 18 апреля 2024, ПАИ

Первые участники федерального проекта «Время Героев» уже прошли тестирование, сообщил руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко.

Программа «Время Героев» – проект для участников и ветеранов СВО, который инициировал Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию в феврале 2024 года.Целью проекта является подготовка руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкорпорациях.

«Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80%. Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников», – отметил Павел Безручко. По его словам, в пик тестирования его одновременно проходили 2 900 человек, за первые сутки этот этап завершили 48% участников.

«Мы изначально понимали, что наши военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, столкнутся с трудностями – это отсутствие устойчивой связи, других технических условий; для многих это и невозможность прибыть в дистанционные центры оценки ввиду активного участия в боевых действиях. Тем не менее число участников с передовой даже несколько превзошло ожидаемые цифры. Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало», – рассказал Безручко. Он отметил, что итоги тестирования пока не подведены, но об итогах отбора участники программы получат информацию до 20 мая.

«Методики оценки, применяющиеся на всех кадровых конкурсах, которые проводит АНО «Россия – страна возможностей», проверены временем и прекрасно себя зарекомендовали. Поэтому аналогичные технологии оценки были использованы и при отборе на Программу «Время героев». Наши тесты самые передовые и самые эффективные из тех, что существуют на данный момент. Фактор субъективности там если не полностью исключен, то сведен к абсолютному минимуму. Мы такие обсуждения с экспертным сообществом проводим регулярно. Все заинтересованные стороны едины во мнении: оценка и отбор проводятся абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно», – отметил Павел Безручко, комментируя вопрос о методиках оценки и тестирования участников программы «Время Героев».