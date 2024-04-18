Несколько дорог в Палкинском районе перекроют для подготовки к ралли 20, 23 и 24 апреля
В Палкинском районе временно будет прекращено движение транспорта по автодорогам общего пользования регионального значения 20, 23 и 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.
Это связано с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к четвёртому этапу чемпионата России, первому этапу Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «Псков-2024».
Движение ограничат на нескольких участках дорог.
Так, 20, 23 и 24 апреля на период по времени с 9:00 до 18:00 будет перекрыта автодорога Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Маслово до деревни Горбунова Гора Палкинского района.
20, 23 и 24 апреля с 9:00 до 18:00 также будет закрыто движение на автодороге Качаново – Луг – Родовое от деревни Луг до деревни Качаново Палкинского района.
Ранее сообщалось, что ряд автодорог перекроют в Печорском муниципальном округе в конце апреля для подготовки к четвёртому этапу чемпионата России по ралли.
Статуэтки пеликана вручили победителям муниципального этапа конкурса «Учитель и воспитатель года» в Порховском районе
Несколько дорог в Палкинском районе перекроют для подготовки к ралли 20, 23 и 24 апреля
Участники экологического фестиваля «Чистый город» очистили набережную Милёвки в Пскове от мусора
Дорожники выполняют устройство верхнего слоя асфальта в деревне Черняковицы Псковского района
Ряд автодорог перекроют в Печорском муниципальном округе в конце апреля для подготовки к четвёртому этапу чемпионата России по ралли
Итоги российско-белорусской олимпиады «Наш Пушкин. «И столетие мы лелеем...» подвели в Пскове