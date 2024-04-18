Несколько дорог в Палкинском районе перекроют для подготовки к ралли 20, 23 и 24 апреля

20:45, 18 апреля 2024, ПАИ

В Палкинском районе временно будет прекращено движение транспорта по автодорогам общего пользования регионального значения 20, 23 и 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

Это связано с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к четвёртому этапу чемпионата России, первому этапу Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «Псков-2024».

Движение ограничат на нескольких участках дорог.

Так, 20, 23 и 24 апреля на период по времени с 9:00 до 18:00 будет перекрыта автодорога Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Маслово до деревни Горбунова Гора Палкинского района.

20, 23 и 24 апреля с 9:00 до 18:00 также будет закрыто движение на автодороге Качаново – Луг – Родовое от деревни Луг до деревни Качаново Палкинского района.

Ранее сообщалось, что ряд автодорог перекроют в Печорском муниципальном округе в конце апреля для подготовки к четвёртому этапу чемпионата России по ралли.