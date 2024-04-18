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Итоги российско-белорусской олимпиады «Наш Пушкин. «И столетие мы лелеем...» подвели в Пскове

Итоги молодёжной российско-белорусской олимпиады «Наш Пушкин. «И столетие мы лелеем...» подвели в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Стали известны победители сетевой молодёжной российско-белорусской олимпиады «Наш Пушкин. «И столетие мы лелеем...», которую провели в ПсковГУ совместно с Гродненским государственным университетом. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Олимпиаду провели в ПсковГУ совместно с Гродненским государственным университетом.

В международном состязании приняли участие 67 человек: учащиеся вузов и школьники 8–11-х классов из Пскова, Псковской области и городов Беларуси, увлечённые литературой, искусством и заинтересованные в творческом самовыражении.

Список победителей опубликован на сайте ПсковГУ.

«Для нас это первый опыт организации олимпиады в сетевом международном формате. Для русского и белорусского народов Пушкин – это духовные корни, которые нас объединяют. Александр Сергеевич бывал в Беларуси, там очень бережно хранится память о нём. А Псковская губерния была для русского гения своего рода «деревенским кабинетом». Живя в приграничье, мы ощущаем сопряжённость наших культур. Важно, чтобы наши молодые люди испытывали потребность читать и понимать Пушкина», – отметила профессор ПсковГУ Аида Разумовская.

Декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Наталья Молчанова поблагодарила организаторов олимпиады, объединивших молодёжь двух стран вокруг имени Пушкина в юбилейный для поэта год. По мнению представителя вуза, интерес к олимпиаде доказывает актуальность слов Анны Ахматовой о том, что великий поэт побеждает и время, и пространство.

Задания составляли студенты ПсковГУ и ГрГУ. Как отметили при подведении итогов участники олимпиады, вопросы позволили узнать новое о жизни и творчестве Пушкина, проявить творческое мышление, вновь перечитать знакомые произведения и найти в них созвучное современности.

Магистрантка Дарья Шумаркина разрабатывала задания второго тура. Она отметила, что при проверке ответов «было приятно почувствовать индивидуальность, авторский голос и взгляд» участников.

«Для нашего вуза, факультета олимпиада стала интересным опытом Гродненского государственного университета. До этого мы проводили сетевые олимпиады, но это мероприятие темой своей имело личность в равной степени значимую для славянской культуры. Коллеги в восторге от проделанной работы», – сказала декан филологического факультета Светлана Гончар.

Как отметили представители белорусского вуза, олимпиада в какой-то степени воссоздала арзамасскую атмосферу объединения творческих молодых людей.

Студенты ГрГУ подчеркнули, что участие в сетевом мероприятии напомнило им о поездке в ПсковГУ, которая состоялась в прошлом году и оставила приятные впечатления о Псковской земле.

Все участники получили сертификаты, победители конкурса награждены дипломами.

Добавим, цель олимпиады – развитие у студентов и школьников интереса к изучению русской литературы и культуры, к творчеству А. С. Пушкина, выявление одарённых школьников, а также укрепление сотрудничества между ГрГУ имени Янки Купалы и ПсковГУ в рамках проекта «Пушкин как культурный код псковско-белорусского приграничья».

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