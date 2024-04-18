Дорожники выполняют устройство верхнего слоя асфальта в деревне Черняковицы Псковского района
Дорожники выполняют устройство верхнего слоя асфальта в деревне Черняковицы Псковского района. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Дорожные работы ведутся на участке автомобильной дороги от федеральной трассы Р-23 до деревни Черняковицы. В прошлом году дорожники отфрезеровали изношенное покрытие на проезжей части, выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, заездных карманов, разворотной площадки, съездов.
Теперь предстоит завершить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также укрепить обочины.
Объект приводится в нормативное состояние в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия».
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Дорожники выполняют устройство верхнего слоя асфальта в деревне Черняковицы Псковского района
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