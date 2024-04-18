Псковская область демонстрирует турпотенциал региона на выставке в Минске
Псковская область принимает участие в XXVI Международной весенней выставке-ярмарке туристических услуг «Отдых-2024» в Минске. На стенде региона представлен турпотенциал Псковской земли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Делегация Псковской области, состоящая из туроператоров, специалистов туристической сферы из областного комитета по туризму, Туристского информационного центра Псковской области, профсоюзных и оздоровительных учреждений, познакомит посетителей мероприятия с регионом.
«Мы традиционно участвуем в этой выставке, так как видим в сотрудничестве с Белоруссией в сфере туризма большие перспективы. Туристический поток между нашими территориями интенсивно растёт, ведь нам действительно есть что показать друг другу», – отметила председатель регионального комитета Марина Егорова.
Гости выставки смогут узнать о знаковых местах и брендах Псковской земли, её маршрутах и туристической инфраструктуре. Кроме того, все желающие смогут принять участие в викторине. Для победителей предусмотрены призы, сертификаты и памятные сувениры.
Выставка проходит с 18 по 20 апреля в многопрофильном культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена» в здании конькобежного стадиона. Это самая крупная туристическая выставка Беларуси в категории «Туризм и отдых». Кроме того, она представляет собой международную деловую площадку для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые презентуют продукты и услуги на белорусском рынке.
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