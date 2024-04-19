Удача или резкие изменения: как изменится жизнь после 21 апреля

17:21, 19 апреля 2024, ПАИ

Что ждёт в течение двух ближайших месяцев каждый знак зодиака?

А на небе новый поворот: 21 апреля точное соединение двух тяжеловесов – Юпитера и Урана. Первый отвечает за масштаб и удачу, второй – за неожиданные и резкие изменения. Как это соединение повлияет на нашу жизнь, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Соединение Юпитера и Урана происходит раз в четырнадцать лет и оказывает влияние в долгосрочной перспективе на общественные и научные процессы в мировом масштабе. Можно сказать, что наступает новый цикл, который принесёт революционные изменения в нашу жизнь. Соединение этих двух планет задаёт новый тренд в технологиях и финансах, развёртку которого мы увидим в следующие двенадцать лет (время оборота Юпитера). Новые цифровые технологии, модные технические новинки для повседневной жизни, развитие криптовалют и появление новых платёжных систем – вот лишь самый общий и краткий перечень ожидаемых инноваций. Так как Уран – это всегда про внезапность, нужно иметь в виду: то, что казалось устойчивым, может неожиданно зашататься.

Соединение Юпитера и Урана происходит в знаке Тельца, поэтому мы в первую очередь говорим о прогрессе в финансах и о технологиях, которые привносят комфорт в нашу повседневную жизнь, ведь Телец отвечает за деньги, удобство и удовольствия.

Но и на нашу текущую повседневную реальность, что называется здесь и сейчас, это соединение тоже окажет влияние. Насколько оно будет сильным и в какой конкретно области - как всегда, зависит от особенностей вашего индивидуального гороскопа. Тем не менее можно говорить и об общих влияниях. И шлейф этого соединения мы будем ощущать примерно до середины июня.

Больше всего, конечно, соединение Юпитера и Урана повлияет на Тельцов, потому что пройдёт по их Солнцу. Тельцы, внимательно смотрите вокруг, особенно в ближайшие две недели (до конца апреля). Могут быть неожиданные прибыльные предложения, удачное стечение обстоятельств, новые очень перспективные знакомства и даже финансовые выигрыши. К компании везунчиков-Тельцов присоединяются их земные собратья Девы и Козероги. Соединение сделает тригон к вашему Солнцу. Тригон в астрологии очень благоприятный аспект, который несёт хорошие возможности и реализацию целей без больших усилий. Достаточно лишь протянуть руку, чтобы поймать птицу удачи за хвост. Поэтому держите карман шире, Вселенная раздаёт плюшки. Не бойтесь масштабировать свою деятельность, включайтесь на полные мощности. Чем больше у вас амбиций и чем меньше страха, тем более удачно складываются для вас обстоятельства.

Для Раков и Рыб эти удачные возможности будут не столь очевидны. Это лишь некий потенциал, который нужно ещё увидеть и распознать, а потом приложить усилия, чтобы события пошли в нужном для вас направлении. Если есть сфера или дела, которые вы давно хотели подвинуть, самое лучшее время для этого - третья неделя апреля.

У Скорпионов ситуация двоякая. Удачные возможности могут сочетаться одновременно со сложным компромиссом. Чтобы получить что-то важное, придётся отказаться от другого, тоже важного. К примеру, мечтал о повышении, получил его, но в другом городе, с менее развитой инфраструктурой и в целом худшими условиями жизни. Или изменения будут столь революционными, что просто будут сопровождаться состоянием шока. Наряду с крупным прорывом может быть и крупный срыв.

Львам и Водолеям соединение несёт напряжение и конфликт. За удачу ещё предстоит побороться. И чтобы добиться нужного результата, придётся прилагать усилия и вырабатывать новые качества. Если не сдуетесь, не испугаетесь и пойдёте до конца, можете рассчитывать на успех.

Весам, Близнецам, Стрельцам и Овнам соединение обещает возврат к старым ситуациям, получение некоего второго шанса. Будет возможность довести что-то брошенное на середине пути, закрыть какой-то старый гештальт, попробовать ещё раз или разорвать старый шаблон в поведении или мышлении. Попробуйте действовать по-новому в привычных ситуациях.

В целом ждите важных инсайтов, которые могут перевернуть ваши представления о жизни, о себе и окружающих или привести к гениальному открытию. Это хорошее время для креативных и творческих прорывов, для того, чтобы освободиться от старых комплексов и предрассудков.

Лучше всего с позитивной стороной энергий соединения Юпитера и Урана резонируют креативные и смелые люди. Они получают шанс на квантовый скачок. Если вы живёте на низких вибрациях, можете получить потери и проблемы.

Рекомендация для всех: внимательно наблюдайте, что происходит в вашей жизни вблизи 21 апреля, примерно за две недели до и две недели после. Это тенденции будут развиваться и нарастать в течение последующих двенадцати лет. Закладывайте сами нужный вам вектор эволюции, усиливайте то, что хотите нарастить и приумножить, нужными действиями и состояниями.