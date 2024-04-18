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Общество

На экскурсию в Будутину весь приглашают псковскую молодёжь

На краеведческую прогулку, маршрут которой ведёт в Будутину весь – на родину святого равноапостольного князя Владимира, приглашают псковскую молодёжь. Мероприятие состоится 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Вместе с экскурсоводом участники найдут место, где в Пскове проходил первый в России певческий хоровой праздник, увидят, где находились казармы, построенные итальянским архитектором Ламони Джузеппе Батиста Альберто, заглянут в деревню Луковку, в которой специально для их строительства возвели завод по производству кирпича, и узнают, почему Кресты зовут Крестами.

Маршрут протяжённостью около 27 километров предполагает привал с горячими напитками и закусками. Участникам рекомендуется надеть удобную одежду и обувь для комфортного путешествия.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима запись и регистрация.

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