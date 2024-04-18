Победителей регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» наградили в Пскове
Награждение победителей и призёров соревнований регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» в номинации «Спасательные работы. Юниор» состоялось в ГУ МЧС России по Псковской области сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
Начальник главного управления Сергей Лаврухин и заместитель начальника главного управления Андрей Никулин поздравили ребят с высокими результатами и от лица ведомства вручили победителям и призёрам состязаний призы и сертификаты на прохождение летней стажировки на базе пожарно-спасательных частей Пскова.
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Победителей регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» наградили в Пскове
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