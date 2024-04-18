Победителей регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» наградили в Пскове

22:15, 18 апреля 2024, ПАИ

Награждение победителей и призёров соревнований регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» в номинации «Спасательные работы. Юниор» состоялось в ГУ МЧС России по Псковской области сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Начальник главного управления Сергей Лаврухин и заместитель начальника главного управления Андрей Никулин поздравили ребят с высокими результатами и от лица ведомства вручили победителям и призёрам состязаний призы и сертификаты на прохождение летней стажировки на базе пожарно-спасательных частей Пскова.