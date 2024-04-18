Первый общеобластной день открытых дверей системы здравоохранения региона прошёл в Пскове

23:17, 18 апреля 2024, ПАИ

Первый общеобластной день открытых дверей системы здравоохранения Псковской области прошёл в Псковской областной клинической больнице сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В мероприятии приняли участие почти сто школьников выпускных классов города Пскова, представители 17 медицинских организаций региона.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в приветственном слове отметила рост престижа и привлекательности медицинских профессий.

«Ежегодно растёт количество желающих поступить в медицинские колледжи и вузы. С прошлого года в колледжах увеличен набор, и всё равно конкурс достаточно большой», – отметила она.

Присутствующим также рассказали о целевом обучении.

Главный врач областной больницы Евгений Панфёров в открытом диалоге рассказал школьникам о своём пути в профессии. У выпускников была возможность пообщаться и с другими главврачами, а также заполнить анкету на целевое обучение, узнать про конкурс, в каких вузах можно получить образование и многое другое.

«Такой день открытых дверей позволяет получить обратную связь от молодёжи, узнавать, что им интересно, и применять на практике, шагать в ногу со временем. Например, этой весной во всех муниципалитетах Псковской области представители больниц и поликлиник области провели профориентационные уроки», – отметили в комитете.