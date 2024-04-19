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Общество

Чиновникам в России запретили выезжать за границу без спецразрешения

Российские власти ужесточают правила выезда за границу для госслужащих, пишет РБК.

Сотрудники ряда госструктур не могут выезжать за рубеж без специального разрешения, а ФСБ требует, чтобы работники министерств не посещали даже дружественные страны, которые не присоединились к санкциям против России. В разных органах власти правила отличаются: например, в Госдуме и Совфеде каждый случай выезда за рубеж рассматривают отдельно, а в администрации президента «больше свободы».

В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила выезда за границу людей с допуском к засекреченной информации, в том числе депутатов, сенаторов, судей и т. д. Им нужно уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Как заявляли авторы документа, мера связана в том числе «с угрозами безопасности страны в условиях проведения СВО» и санкциями.

Согласно указу Путина от марта 2024 года, решение о зарубежных поездках главы правительства и его заместителей, руководителя администрации президента, генпрокурора, глав СК, ЦБ и ЦИК принимает Межведомственная комиссия по защите гостайны.

Источник в российском парламенте сообщил, что сотрудникам нижней палаты запрещены любые поездки за границу: «Я даже не могу поехать в Минск». Он утверждает, что «есть негласное правило, по которому все запросы отклоняются». По словам другого собеседника, «вообще никуда нельзя поехать, даже в Узбекистан или Белоруссию на майские праздники; можно, только если есть разрешение».

Еще один источник сказал, что чиновники, имеющие доступ к государственной тайне, могут выезжать за рубеж только по веским причинам, например, ради лечения или присутствия на похоронах. Сотрудникам Минфина разрешены только заграничные поездки по работе, сказал еще один собеседник. Что касается сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, они могут проводить отпуск в 14 странах, среди них — государства бывшего СССР (кроме стран Балтии), Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

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