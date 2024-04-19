Улица Юбилейная в Пскове открыта для транспорта
Улица Юбилейная в Пскове открыта для транспорта, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.
«Впереди ещё укладка верхнего слоя асфальта, но это будет в мае. Постараемся спланировать работы таким образом, чтобы дискомфорт для граждан был минимален», – отметил он.
Напомним, ремонт на Юбилейной начался в начале месяца. Обновление дороги проводилось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок исполнения контракта – апрель 2025 года.
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