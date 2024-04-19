Улица Юбилейная в Пскове открыта для транспорта

08:39, 19 апреля 2024, ПАИ

Улица Юбилейная в Пскове открыта для транспорта, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Впереди ещё укладка верхнего слоя асфальта, но это будет в мае. Постараемся спланировать работы таким образом, чтобы дискомфорт для граждан был минимален», – отметил он.

Напомним, ремонт на Юбилейной начался в начале месяца. Обновление дороги проводилось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок исполнения контракта – апрель 2025 года.