Исполнился 81 год со дня основания подразделений контрразведки Смерш

09:09, 19 апреля 2024, ПАИ

Сегодня исполняется 81 год со дня основания подразделений контрразведки Смерш. 19 апреля 1943 г. Иосиф Сталин подписал постановление СНК СССР об изъятии из ведения НКВД СССР Управления особых отделов. На его базе и образовали Главное управление контрразведки Народного комиссариата обороны (Смерш). Во главе новой структуры встал комиссар госбезопасности 2-го ранга генерал-полковник Виктор Абакумов.



Как сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, в штате Управления НКГБ по Псковской области после его образования 29 августа 1944 года служили сотрудники военной контрразведки Смерш (Агафонов В. И., Буланов Н. А., Грошев Е. Г., Пустарнаков К. А., Филиппов К. П. и другие). Все они удостоены боевых наград.



Фото: ФСБ



Фото: ФСБ



Фото: ФСБ





Главными задачами Смерша были борьба со шпионажем и диверсиями, предательством, изменой Родине и дезертирством, пресечение антисоветских проявлений в частях Красной Армии, перевербовка немецких агентов, защита военной тайны и стратегических планов командования, дезинформация противника. Кроме того, сотрудники Смерша пресекали деятельность немецких диверсионно-разведывательных спецшкол, а в ходе сражений нередко лично командовали войсковыми подразделениями.

Всего за годы войны работниками Смерша обезврежено более 30 тысяч шпионов, 120 тысяч участников антисоветских организаций и групп, около 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.