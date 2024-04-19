Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Исполнился 81 год со дня основания подразделений контрразведки Смерш

Сегодня исполняется 81 год со дня основания подразделений контрразведки Смерш. 19 апреля 1943 г. Иосиф Сталин подписал постановление СНК СССР об изъятии из ведения НКВД СССР Управления особых отделов. На его базе и образовали Главное управление контрразведки Народного комиссариата обороны (Смерш). Во главе новой структуры встал комиссар госбезопасности 2-го ранга генерал-полковник Виктор Абакумов.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, в штате Управления НКГБ по Псковской области после его образования 29 августа 1944 года служили сотрудники военной контрразведки Смерш (Агафонов В. И., Буланов Н. А., Грошев Е. Г., Пустарнаков К. А., Филиппов К. П. и другие). Все они удостоены боевых наград.

  • СМЕРШ
    Фото: ФСБ
  • СМЕРШ
    Фото: ФСБ
  • СМЕРШ
    Фото: ФСБ

Главными задачами Смерша были борьба со шпионажем и диверсиями, предательством, изменой Родине и дезертирством, пресечение антисоветских проявлений в частях Красной Армии, перевербовка немецких агентов, защита военной тайны и стратегических планов командования, дезинформация противника. Кроме того, сотрудники Смерша пресекали деятельность немецких диверсионно-разведывательных спецшкол, а в ходе сражений нередко лично командовали войсковыми подразделениями.

Всего за годы войны работниками Смерша обезврежено более 30 тысяч шпионов, 120 тысяч участников антисоветских организаций и групп, около 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2024

Ландшафтный дизайнер из Локни получила возможность работать по профессии после преобразования района в округ
19 апреля 2024

О донорстве поговорят в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове
19 апреля 2024

Глава Локнянского теротдела: Работая в округе, вижу результат своей деятельности
19 апреля 2024

Снег выпал в районах Псковской области
19 апреля 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе
19 апреля 2024

Псков поднялся на вторую строчку в голосовании за звание культурной столицы России
19 апреля 2024

Улица Юбилейная в Пскове открыта для транспорта
19 апреля 2024

День подснежника отмечается 19 апреля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...