Самозанятые россияне смогут отчислять на больничные с 2026 года

09:40, 19 апреля 2024, ПАИ

Самозанятые россияне с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни, сообщают «Известия».

Сейчас добровольно отчислять на больничные могут только индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы.

Число самозанятых в России превышает десять миллионов. По мнению экспертов, в ближайшие годы вопрос социальных льгот для этой категории граждан станет острым.

Напомним, Минтруд ещё в 2022 году представил модель социального страхования плательщиков налога на профдоход (НПД), однако процесс был приостановлен. Предполагалось, что размер больничных выплат будет зависеть от страхового стажа самозанятого и суммы его взносов.