Велосипедист пострадал в результате ДТП в Пскове
19-летний велосипедист допустил столкновение с «Газелью» в Пскове. ДТП произошло у дома № 52 на Рижском проспекте, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».
Велосипедист пострадал, но отказался от госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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