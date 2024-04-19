Великолучанин украл алкоголь из магазина

10:20, 19 апреля 2024, ПАИ

Великолукские росгвардейцы задержали великолучанина, который украл алкоголь из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В четверг, 18 апреля, в 9:20 росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в магазине на улице Первомайской в Великих Луках.

Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и задержали 62-летнего великолучанина, похитившего спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.