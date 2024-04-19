Великолучанин украл алкоголь из магазина
Великолукские росгвардейцы задержали великолучанина, который украл алкоголь из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
В четверг, 18 апреля, в 9:20 росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в магазине на улице Первомайской в Великих Луках.
Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и задержали 62-летнего великолучанина, похитившего спиртные напитки.
По факту хищения проводится проверка.
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18 апреля 2024
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