Снег выпал в районах Псковской области
Снег выпал в районах Псковской области в пятницу, 19 апреля.
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
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Фото: Районные газеты
В частности, непогода обрушилась на Пушкиногорский, Бежаницкий, Себежский, Великолукский районы, на Опочецкий и Красногородский муниципальные округа.
Сегодня на территории Псковской области будут мокрый снег и дождь, местами сильные. Температура воздуха днём будет от 0 до +5 градусов.
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