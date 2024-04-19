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Общество

Снег выпал в районах Псковской области

Снег выпал в районах Псковской области в пятницу, 19 апреля.

  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты
  • Снег выпал в районах Псковской области
    Фото: Районные газеты

В частности, непогода обрушилась на Пушкиногорский, Бежаницкий, Себежский, Великолукский районы, на Опочецкий и Красногородский муниципальные округа.

Сегодня на территории Псковской области будут мокрый снег и дождь, местами сильные. Температура воздуха днём будет от 0 до +5 градусов.

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