Снег выпал в районах Псковской области

10:09, 19 апреля 2024, ПАИ

Снег выпал в районах Псковской области в пятницу, 19 апреля.



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты



Фото: Районные газеты





















В частности, непогода обрушилась на Пушкиногорский, Бежаницкий, Себежский, Великолукский районы, на Опочецкий и Красногородский муниципальные округа.

Сегодня на территории Псковской области будут мокрый снег и дождь, местами сильные. Температура воздуха днём будет от 0 до +5 градусов.