Глава Локнянского теротдела: Работая в округе, вижу результат своей деятельности

10:12, 19 апреля 2024, ПАИ

Преобразование районов Псковской области в муниципальные округа позволяет сформировать полноценные муниципальные команды и повысить качество управления территориями, утверждают эксперты. Так это или нет, лучше других знают только те, кто непосредственно сам, на себе это почувствовал. Одна из них – Светлана Андроненкова. Сейчас она – глава территориального отдела по Локне. А еще в недавнем прошлом – депутат от одной оппозиционной партии, которая локтями и коленями упиралась против преобразования района в округ.

«Я занималась очень много общественной деятельностью. В свое время и в администрации района тоже работала. У меня шесть лет муниципального стажа, работала в закупках, потом работала в финансовом управлении. А потом депутатом была год – как раз до реорганизации района в округ. От оппозиции. Вот в тот момент познакомилась с Иваном Белугиным, он тогда был заместителем главы района. А потом он предложил мне должность главы теротдела», – рассказывает Светлана Андроненкова.

Занимаясь общественной деятельностью и будучи депутатом, на работу муниципальной власти смотрела как бы со стороны. «У нас больше это какая-то нормотворческая деятельность была, бумажная, но не рабочая. Со стороны, когда смотришь на работу администрации, кажется, что все просто. А когда ты включаешься в работу, ты понимаешь, что на самом деле это совсем другое, что это не то, что со стороны смотреть, это действительно надо включаться в работу. Надо уже думать, как конкретно действовать, какие-то принимать решения», – отметила глава теротделения.

«Чем я занимаюсь сейчас, мне нравится больше. Потому что я вижу свой результат, и я вижу его налицо, по факту. Вижу, как происходит преображение», – признается Светлана Андроненкова.

Она вспоминает, что, когда была в оппозиционной партии, была противником реорганизации в округ: «Мне почему-то казалось, что это будет не очень хорошо, я смутно себе представляла как».

«А вот когда уже сама непосредственно стала работать, когда мы уже стали округом, отмечаю положительные моменты. Теперь я понимаю, как на самом деле выстроить этот бюджет, что теперь он консолидированный, что он не проблемный, что есть теперь возможность участия в большом количестве программ – и суммы теперь совсем другие, большие в округ, в поселок привлекать можно», – перечисляет она плюсы перехода работы от района к муниципальному округу.

Светлана Андроненкова не скрывает, что открытые вопросы еще есть, но у них есть и решения, понятные и прозрачные.

Напомним, Локнянский муниципальный округ – один из первых восьми появившихся в Псковской области в результате преобразования из районов. Таких историй, как у Светланы Андроненковой, которая от, по сути, немотивированной оппозиционной позиции совершила эволюцию к конструктивной работе в округе, убедившись в эффективности смены системы муниципального управления, хватает и в других округах. К их опыту можно и нужно прислушиваться тем, кто сейчас только стоит на пути преобразования района в округ, уверены эксперты.