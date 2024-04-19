О донорстве поговорят в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове
Сегодня в 14:00 в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове собеседниками ведущих станут и. о. главного врача станции переливания крови Псковской области Илья Галенко и заведующая отделом комплектования донорских кадров станции переливания крови Псковской области Нина Павкова.
Специалисты ответят на вопросы:
- Какова сейчас ситуация с донорством в Псковской области?
- Сколько доноров находится в базе данных?
- Какие льготы есть у доноров?
- Какой средний возраст псковского донора?
- Какая категория людей чаще всего становится донорами?
- Как обеспечивается безопасность банка крови и ее компонентов?
- Какие группы крови самые востребованные?
- Есть ли у нас желающие стать донорами костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток?
Вопросы специалистам можно задать до эфира на странице ПАИ «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.
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О донорстве поговорят в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове