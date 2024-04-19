О донорстве поговорят в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове

10:15, 19 апреля 2024, ПАИ

Сегодня в 14:00 в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове собеседниками ведущих станут и. о. главного врача станции переливания крови Псковской области Илья Галенко и заведующая отделом комплектования донорских кадров станции переливания крови Псковской области Нина Павкова.

Специалисты ответят на вопросы:

- Какова сейчас ситуация с донорством в Псковской области?

- Сколько доноров находится в базе данных?

- Какие льготы есть у доноров?

- Какой средний возраст псковского донора?

- Какая категория людей чаще всего становится донорами?

- Как обеспечивается безопасность банка крови и ее компонентов?

- Какие группы крови самые востребованные?

- Есть ли у нас желающие стать донорами костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток?

Вопросы специалистам можно задать до эфира на странице ПАИ «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.