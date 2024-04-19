Каждый второй россиянин готов уволиться из-за токсичного начальника

10:17, 19 апреля 2024, ПАИ

Токсичность руководителя вошла в топ главных причин для смены работы у россиян, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса кадровых компаний.

В первую очередь россияне готовы поменять место работы из-за низкой зарплаты (70%), во вторую – из-за токсичного руководителя (56%), в третью – из-за разногласий с коллективом (44%). Также среди причин россияне назвали неподходящий график работы (42%) и отсутствие карьерного роста (32%).

Несколько лет назад сложный характер начальника не был причиной для смены работы, отмечают социологи. «Текучесть на российском рынке труда в последнее время действительно выросла», – добавляют эксперты.