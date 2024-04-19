Псковские таможенники выявили тайник с контрабандными сигаретами

10:38, 19 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники многостороннего автомобильного пропуска «Куничина Гора» Псковской области остановили легковой автомобиль, в котором в тайниках водитель пытался перевезти 350 пачек сигарет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.



Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления



Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления



Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления





Проживающий в Финляндии гражданин Узбекистана при выезде из России не задекларировал и не предъявил вывозимый подакцизный товар. При осмотре машины работники таможни обнаружили сигареты в местах, не предназначенных для его перевозки. Сигареты находились под обшивкой дверей, в багажном отделении, в технологическом пространстве рычага коробки.

Табак марок Marlboro, Parlament, Chapman изъяли.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ.