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Происшествия

Псковские таможенники выявили тайник с контрабандными сигаретами

Сотрудники многостороннего автомобильного пропуска «Куничина Гора» Псковской области остановили легковой автомобиль, в котором в тайниках водитель пытался перевезти 350 пачек сигарет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

  • Псковские таможенники не пропустили через границу машину с сигаретами в тайниках
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
  • Псковские таможенники не пропустили через границу машину с сигаретами в тайниках
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
  • Псковские таможенники не пропустили через границу машину с сигаретами в тайниках
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Проживающий в Финляндии гражданин Узбекистана при выезде из России не задекларировал и не предъявил вывозимый подакцизный товар. При осмотре машины работники таможни обнаружили сигареты в местах, не предназначенных для его перевозки. Сигареты находились под обшивкой дверей, в багажном отделении, в технологическом пространстве рычага коробки.

Табак марок Marlboro, Parlament, Chapman изъяли.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ.

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