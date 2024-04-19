Три года условно получила гдовичка, пырнувшая супруга ножом в живот

11:16, 19 апреля 2024, ПАИ

Три года условно получила гдовичка, пырнувшая супруга ножом в живот, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

25 декабря 2023 года подсудимая со своим мужем в течение всего дня пили спиртное. Вечером мужу позвонила какая-то женщина, оказалось, что перепутала номер, но он с ней поговорил некоторое время, подсудимая услышала разговор и приревновала мужа. Между ними произошел конфликт, они стали ругаться, драться, в то время муж лежал в комнате на кровати.

Подсудимая в порыве гнева сходила на кухню, взяла нож и нанесла мужу удар в живот. После этого, испугавшись, позвонила и вызвала скорую помощь и полицию.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без ограничения свободы условно с испытательным сроком 3 года.