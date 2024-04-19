«Луки-Энергия» проведёт домашний матч против «Торпедо» 20 апреля

11:39, 19 апреля 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт матч третьего тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» против владимирского «Торпедо». Игра пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 20 апреля, начало в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

В первых двух матчах великолучане потерпели поражения. Пока что они занимают 15-е место из 16 команд. Их соперник располагается в середине турнирной таблицы на восьмом месте. На их счету одна победа и одно поражение.

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