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«Луки-Энергия» проведёт домашний матч против «Торпедо» 20 апреля

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт матч третьего тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» против владимирского «Торпедо». Игра пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 20 апреля, начало в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

«Луки-Энергия» проведёт домашний матч против «Торпедо» 20 апреля. Фото: Елена Костюкович

В первых двух матчах великолучане потерпели поражения. Пока что они занимают 15-е место из 16 команд. Их соперник располагается в середине турнирной таблицы на восьмом месте. На их счету одна победа и одно поражение.

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