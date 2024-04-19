Интенсив программы «Орлята России» проходит в Пскове

11:39, 19 апреля 2024, ПАИ

Интенсив «Реализация программы социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» в летний период» проходит в 24-й школе Пскова в пятницу, 19 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня здесь собрались все, кто заинтересован, и все, кто хочет узнать о программе и реализовать её в каникулярный период времени. На протяжении года мы работали с этой программой. Хочется отметить позитивные отклики, позитивные эмоции, которые мы получили от родителей, педагогов и детей об эффективности и значимости программы. Она нужна для того, чтобы воспитать настоящего гражданина страны, который чтит историю, уважает труд каждого человека, который любит свою семью, гордится своим прошлым и сам своими руками формирует будущее», – обратилась к участникам региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

Специалист отдела реализации проектов в сфере социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» управления реализации федеральных проектов и программ Виктория Сахарова рассказала, что интенсив в том числе направлен на привлечение старшеклассников-наставников к участию в сменах. «Важно ещё сказать о содержательном наполнении программы, которая несколько отличается в силу того, что её основой является методика коллективной творческой деятельности. Сегодня будем говорить более подробно о том, почему важно завершающим этапом проводить смены в образовательных организациях, а также постараемся дать тот инструментарий, который педагоги и старшеклассники-наставники смогут использовать в течение реализации этих смен», – сказала она.

Участниками интенсива стали младшие школьники, старшеклассники, педагоги, родители и вожатые.

«Мне кажется, сегодня – прекрасный праздник, для меня так особенно, как для пионера в душе, для опытного вожатого и для педагога. Очень приятно, что сегодня у нас в стране развивается большое количество различных программ для детей, подростков и молодёжи, появляются новые общественные организации. Очень здорово, что они касаются не только подростково-юношеского возраста, но, как программа «Орлята России», и детей, обучающихся в начальной школе», – подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Отметим, что образовательные организации Псковской области включились в проект по развитию социальной активности учеников начальной школы «Орлята России» с 2023 года. На данный момент на территории региона в проекте принимают участие 87 общеобразовательных организаций, 303 класса, 7611 обучающихся.