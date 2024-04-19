Псковичи стали призёрами соревнований по танцевальному спорту в Санкт-Петербурге

12:03, 19 апреля 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами открытых муниципальных соревнований по танцевальному спорту «Звёзды Северной столицы», которые прошли в Санкт-Петербурге 14 апреля. Об этом сообщается в группе клуба «Триумф» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: клуб «Триумф»



Фото: клуб «Триумф»



Фото: клуб «Триумф»



Фото: клуб «Триумф»







К соревнованиям допускали только пары из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Карелии.

Мирослава Барановская стала победителем в первой детской категории, а Стефания Скурятина заняла первое место во второй детской категории.

Также хорошо на соревнованиях выступили Нина Саввина, Мария Немова, Элиза Валах, Алина Ушакова, Олеся Закирова. Они стали финалистами состязаний. Кроме того, дуэт Василия Супруна и Софии Мизинцевой продолжил борьбу в новом классе мастерства.

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