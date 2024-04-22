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Общество

Псковский «Завод Оконная мануфактура» отпраздновал своё 19-летие

Псковскому «Заводу Оконная мануфактура» исполнилось 19 лет в апреле этого года. По этому поводу сотрудники завода рассказали подробнее о своём производстве.

Фото: «Завод Оконная мануфактура»

Сегодня «Завод Оконная мануфактура» стал одним из крупнейших производителей конструкций из ПВХ и алюминия в регионе. Завод не только производит окна в квартиру или частный дом, но и участвует в строительстве и реконструкции значимых объектов Псковской области. За время своего существования завод помог в строительстве и ремонте жилых кварталов, социальных объектов, промышленных предприятий, торговых комплексов и памятников архитектуры.

Алексей Цивликов. Фото: ПАИ

«Продукция завода известна не только в Псковской области, но и за её пределами – в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Новгородской областях», – рассказал директор ООО «Завод Оконная мануфактура» Алексей Цивликов.

Предприятие постоянно развивается и следит за новейшими разработками. На производстве используется современное оборудование, которое позволяет производить качественную продукцию. А с 2020 года предприятие стало официальным представителем международного концерна Декёнинк.

Офисы продаж «Завода Оконная мануфактура» открыты в Пскове и Великих Луках, а также в Острове, Порхове и Опочке. Для клиентов завод готов предложить остекление квартиры, дома, офиса, торгового или производственного помещения из ПВХ или алюминия. А также предлагает проекты и варианты остекления для балкона, лоджии и фасадного остекления. Кроме того, на предприятии работает своя сервисная служба по обслуживанию и ремонту окон и дверей.

«Завод Оконная мануфактура» гарантирует, что окна и двери не только сохранят тепло, но и будут выглядеть презентабельно, а также будут удобными и надёжными в использовании. Помимо окон и дверей, клиенты могут выбрать ворота, роллеты, рулонные шторы и жалюзи.

Всех желающих приглашают посетить офисы продаж и выбрать остекление для жилья или бизнеса.

Офис продаж «Завода Оконная мануфактура» находится на Рижском проспекте, 70а в Пскове. Телефон (8 8112) 70-00-03.

Реклама. ООО «Завод Оконная мануфактура» ИНН 6027139459.

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