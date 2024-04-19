Александр Котов: В системе местного самоуправления работают заинтересованные в развитии страны люди

13:19, 19 апреля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил участников мероприятия, посвящённого Дню местного самоуправления. Оно проходит в ДК посёлка Родина Псковского района в пятницу, 19 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Местное самоуправление занимает важную роль в системе гражданского общества, является наиболее эффективной и результативной частью в системе управления страны», – отметил Александр Котов.

При этом принимаемые инициативы в муниципалитетах важны для того, чтобы регион развивался.

«Мы вместе с Михаилом Юрьевичем [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] проехали почти все наши районы и округа, общались с муниципальными служащими, активными жителями и поняли, что там, где есть заинтересованность, где есть инициатива, где используются предоставляемые механизмы и привлекаются инвесторы, наши органы местного самоуправления работают над развитием территории – у них все получается. При этом важно, чтобы каждый на своём месте выполнял поставленные задачи и присутствовала совместная командная работа. Там, где удается объединиться, есть результат», – сказал Александр Котов.

Кроме того, регион один из первых приходит к созданию муниципальных округов, подчеркнул он. «Там, где наибольшее количество ТОСов, инициативных проектов, где люди участвуют в голосовании по ФКГС, по определению мест по установке вышек сотовой связи, на этих территориях жители активно поддерживают реорганизацию системы местного самоуправления», – обратил внимание Александр Котов.

По его словам, в системе местного самоуправления работают активные, энергичные, заинтересованные в развитии страны граждане. «Всех вас объединяет одно – желание благоустроить свою территорию, помочь людям вне зависимости от того, с какими вопросами они обращаются», – заключил он.

Также Александр Котов вручил почетные грамоты и благодарности Псковского областного Собрания депутатов.