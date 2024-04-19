Подведены итоги спартакиады вузов по волейболу в Пскове
Подведены итоги финальных соревнований 15-й областной спартакиады вузов по волейболу, которая прошла в псковском спорткомплексе «Барс». Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Награды соревнований разыграли по четыре команды юношей и девушек. Соревновались сборные ПсковГУ, Псковского филиала Университета ФСИН России, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА), а также Великолукского государственного университета физической культуры и спорта (ВЛГАФК).
Студенческие команды ПсковГУ одержали победу в соревнованиях среди юношей и среди девушек. Юноши ВГСХА взяли бронзу, а девушки – серебро. Также второе место среди юношей взяли спортсмены ВЛГАФК, а в зачёте среди девушек тройку лидеров замкнула команда Псковского филиала Университета ФСИН России.
Следующей программой областной спартакиады вузов станет лёгкая атлетика. Соревнования пройдут в Великих Луках 24 и 25 апреля.
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