В Пскове устанавливают личность женщины, чей труп был найден четыре года назад

14:03, 19 апреля 2024, ПАИ

В Пскове устанавливают личность женщины, чей труп был найден четыре года назад, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Труп был обнаружен 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте Пскова. По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз, установлено, что костные останки принадлежат женщине. Предположительно, ее биологический возраст составляет 35–40 лет (плюс-минус 5 лет). Смерть, а следовательно, и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошли в июне 2018 года.

Приметы: среднего телосложения, рост 160–170 сантиметров, волосы тёмно-русые, короткие (до 15–20 сантиметров).

Предположительно, в момент исчезновения у нее были волосы темного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади.

Была одета в светлую футболку, поверх неё сарафан светлого оттенка с карманами спереди, колготки либо штаны тёмного цвета. Могла носить очки. Злоупотребляла алкоголем.

По полученной от очевидцев информации, которые видели её при жизни, гражданка могла временно проживать в районе ДЭУ или в Овсище у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности женщины, просят сообщить по телефонам: 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02,112. Фоторобот прилагается.