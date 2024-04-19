Как псковичам сэкономить на проезде в автобусе с помощью карты «Мир»
До 30 июня поездка в автобусе для жителей Псковской области стоит на 7 рублей дешевле. Не 36, а 29 рублей. Воспользоваться скидкой от российской платежной системы смогут держатели банковской карты «Мир», загруженной в смартфон.
Как пользоваться сервисом MIR Pay и получить скидку за проезд — читайте в нашем ЛОНГРИДЕ.
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