Как псковичам сэкономить на проезде в автобусе с помощью карты «Мир»

14:45, 19 апреля 2024, ПАИ

До 30 июня поездка в автобусе для жителей Псковской области стоит на 7 рублей дешевле. Не 36, а 29 рублей. Воспользоваться скидкой от российской платежной системы смогут держатели банковской карты «Мир», загруженной в смартфон.

Как пользоваться сервисом MIR Pay и получить скидку за проезд — читайте в нашем ЛОНГРИДЕ.



Реклама. АО «Национальная система платежных карт». ИНН 7706812159.