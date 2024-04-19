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Общество

Участок улицы Николая Васильева в Пскове временно перекроют для движения

Участок улицы Николая Васильева временно перекроют для движения в районе железнодорожного переезда 269-й км станции Любятово. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Для проведения капитального ремонта железнодорожного пути на перегоне Торошино - Любятово и железнодорожном переезде 269-й км станции Любятово будет ограничено движение с 6:00 23 апреля до 19:00 24 апреля, а также с 6:00 до 19:00 6 и 8 мая.

Объехать перекрытый участок можно по улице Экипажа Гудина, Зональному шоссе или автодороге 58К-450 «Северный обход Пскова».

Автобусы пригородных маршрутов № 218 Псков – Карамышево, 245 Псков – Мелётово, 245-А Псков – Лесные Поляны – Карамышево, 221 Псков – Осиновичи, 180 Псков – Цапелька, маршрутов на садоводческие товарищества № 150 Псков – «Дружба», 151 Псков – Лопатовские кресты и междугородних маршрутов № 520 Псков – Дедовичи, 675 Дно – Псков будут следовать в прямом и обратном направлении по Крестовскому шоссе.

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