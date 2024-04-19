Каждый день на псковскую станцию переливания крови приходит 40-50 доноров

15:37, 19 апреля 2024, ПАИ

Каждый день на псковскую станцию переливания крови приходит 40-50 доноров, рассказала заведующая отделом комплектования донорских кадров станции переливания крови Псковской области Нина Павкова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Рекорд на моей памяти – 130 человек в день», – отметила медик, уточнив, что максимальная донация за один раз составляет 450 мл крови.

Гостья студии уточнила, что с 2014 по 2024 годы статус почётного донора в Псковской области получили 4 834 человека. Самый молодой почётный донор в Псковской области – 23-летний молодой человек, который происходит из настоящей донорской династии: вся семья псковича тоже почётные доноры.

Ежегодно почётный донор получает около 17 тысяч рублей, добавил и. о. главного врача станции переливания крови Псковской области Илья Галенко, который и сам является почётным донором. «Кроме того, почётный донор может уходить в отпуск тогда, когда пожелает», – рассказал Илья Галенко.