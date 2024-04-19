Чемпионат Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях пройдет в Себежском районе

15:25, 19 апреля 2024, ПАИ

21 апреля 2024 года, в Себежском районе, в близи деревни Мальково, пройдет Чемпионат Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

На соревнования зарегистрировались более 150 участников в возрасте от 8 лет из Себежского, Плюсского, Псковского районов Псковской области, а также из города Великие Луки.

Соревнования пройдут в рамках проекта «Себежские туристы», который реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов.

Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1 и 2 класса.

Начало соревнований в 11.00.

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