Высокоскоростной интернет стал доступен в дачных поселках Псковского района

16:45, 19 апреля 2024, ПАИ

«Мегафон» построил новые объекты связи стандарта 4G для загородных и дачных поселков, расположенных в Псковском районе недалеко от деревни Ильинщина. Высокие скорости интернета при сезонном увеличении нагрузки впервые стали доступны в деревнях Кашино, Дубки и Букаши, также существенно было улучшено покрытие в СНТ «Торошинка» и СНТ «Строитель», расположенных неподалеку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Специалисты проанализировали интенсивность нагрузки на сеть в дачном поясе областной столицы и построили новые объекты связи для обеспечения высокого качества связи в период летней миграции. Теперь несколько тысяч жителей области могут выходить в сеть на свежем воздухе на более высоких 4G-скоростях.

«Специалисты «Мегафона», анализируя трафик передачи данных, отметили, что в дачном поясе Псковского района уже с апреля на 15–18% повышается нагрузка на инфраструктуру и растет потребление интернет-трафика. Поэтому мы всегда уделяем большое внимание подготовке сети к началу летнего сезона. Дачники и любители загородной жизни смогут узнать прогноз погоды у синоптиков, заказать рассаду и саженцы онлайн, посмотреть фильм или почитать полезные советы профессиональных экспертов во время дождя, поделиться секретами богатого урожая в соцсетях в любое время», – прокомментировал директор «Мегафона» в Псковской области Александр Долгих.

Только за I квартал 2024 года «Мегафон» модернизировал и построил более 60 базовых станций в сёлах и деревнях региона, где проживает нескольких десятков тысяч человек. Это продолжение одного из ключевых направлений работы оператора по улучшению качества покрытия и увеличению скорости интернета в малых населенных пунктах.

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